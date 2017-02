Prysmian pronto a realizzare nuova interconnessione tra Francia e Regno Unito

(Teleborsa) – Rimane ai nastri di partenza Prysmian che, a Piazza Affari, lima dello 0,08%.

Il Gruppo si è aggiudicato un’importante commessa, nell’ambito di un più ampio accordo in consorzio con il gruppo Balfour Beatty, leader mondiale nel settore delle infrastrutture. Il progetto prevede la realizzazione di un’interconnessione ad alta tensione in corrente continua tra Francia e Gran Bretagna attraverso il tunnel della Manica.

La commessa fa parte dei Progetti di Interesse Comune della Commissione europea ed e’ stata assegnata da ElecLink, società interamente controllata da Groupe Eurotunnel, che costruirà un’interconnesione attraverso il tunnel della Manica.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento in cavo per la trasmissione di energia elettrica tra Regno Unito e Francia con una capacità di 1000 MW in entrambe le direzioni di flusso per un valore complessivo per il consorzio di circa 219 milioni. La quota di Prysmian, che coordinerà progettazione, fornitura, installazione e collaudo dell’interconnessione, è di circa 79 milioni di euro.