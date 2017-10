Prysmian, operativa nuova Prysmian Technology Jiangsu in Cina

(Teleborsa) – Prysmian su di giri a Piazza Affari. Il titolo balza del gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni balza del 2,51% scambiando a 29,51 euro per azione. A sostenere gli acquisti l’annuncio della piena operatività del nuovo stabilimento cinese Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd., a seguito del completamento dell’acquisizione di alcuni asset dalla ex Shen Huan Cable Technologies.

Prysmian Technology Jiangsu Co. Ltd. è interamente controllata e gestita da Prysmian Group che mette a disposizione del nuovo stabilimento le proprie tecnologie, asset, competenze ed esperienza con l’obiettivo di incrementare la propria competitività nel mercato cinese delle utilities.