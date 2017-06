Prysmian investe sui cavi per le tlc. Al via maxi impianto in Romania

(Teleborsa) – Prosegue il piano di investimenti di Prysmian.

La big dei cavi ha inaugurato una nuova fabbrica di cavi ottici a Slatina (Romania), la più grande in Europa.

“Il nuovo stabilimento fa parte di un investimento triennale di 250 milioni di Euro volto ad ampliare la capacità produttiva del Gruppo a livello mondiale per soddisfare la crescente domanda di cavi ottici per lo sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni ad alta velocità”, si legge in una nota.