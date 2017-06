(Teleborsa) – Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo Prysmian. La raccomandazione è stata portata a “buy” e le azioni sono state inserite dalla casa d’affari statunitense anche nella sua “conviction buy list”.

Prysmian ha chiuso il primo trimestre con una redditività in crescita. Confermate le stime per l’anno in corso.