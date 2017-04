Prysmian fornirà fibra ottica a Tratos cavi per la banda ultralarga

(Teleborsa) – Prysmian si è aggiudicata una commessa con Tratos Cavi per la fornitura annuale di fibra ottica standard e speciale. La fibra che Prysmian fornirà a Tratos sarà prodotta nel suo stabilimento FOS di Battipaglia, in cui si producono ogni anno 9 dei circa 35 milioni di chilometri di fibra prodotti complessivamente dal gruppo.

Tratos utilizzerà la fibra nei propri cavi per lo sviluppo di reti a banda ultra larga ed Ftth in Italia e altrove in UE, in base ai piani delineati dai governi per lo sviluppo della rete.

“Questo contratto rappresenta un’importante collaborazione tra le due principali aziende italiane produttrici di componenti passivi per le telecomunicazioni. In questo modo l’Italia dimostra di poter essere indipendente nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per il raggiungimento degli obiettivi europei”, ha affermato Carlo Scarlata, amministratore delegato commerciale di Prysmian Cavi e Sistemi Italia.

Oggi Prysmian procede in rosso in Borsa, ma pressoché in linea con il mercato, con un decremento dell’1,35%.