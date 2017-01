Prysmian, concluso con successo collocamento prestito obbligazionario da 500 milioni di euro

(Teleborsa) – Prysmian ha concluso il collocamento del prestito obbligazionario c.d. equity linked per un importo nominale di 500 milioni di euro.

Le Obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo “zero coupon”.

Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni è pari a 34,2949 euro ed è stato fissato mediante applicazione di un premio del 41,25% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la conclusione del processo di raccolta ordini (bookbuilding).

Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società da tenersi entro il 30 giugno 2017.

“Abbiamo chiuso con successo un’importante operazione la quale ci consente di svolgere un significativo programma di riacquisto di azioni, pur mantenendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per far fronte ad eventuali opportunità di crescita esterna”, commenta il Chief Financial Officer di Prysmian Pier Francesco Facchini. “I termini dell’operazione sono estremamente competitivi, a testimonianza della forza che l’equity story di Prysmian continua ad avere anche in uno scenario macroeconomico di grande volatilità”.