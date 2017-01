Prysmian, collaudato con successo il collegamento in cavo sottomarino CNP-1

(Teleborsa) – Ennesimo successo per Prysmian Group, che ha concluso il collaudo del collegamento elettrico in cavo sottomarino fra le isole di Negros e Panay (Filippine), prima tappa del progetto CNP-1 (Cebu-Negros-Panay fase 1), assegnato al Gruppo dall’operatore della rete elettrica delle Filippine NGCP (National Grid Corporation of the Philippines). Questo progetto, nell’ambito di un più ampio piano di sviluppo previsto da NGCP, è volto a rafforzare la rete di trasmissione elettrica del paese.

“Prysmian si è aggiudicata questo progetto nel dicembre del 2014. Siamo orgogliosi di aver portato a termine l’intero progetto nei tempi e costi prestabiliti grazie alla stretta collaborazione con NGCP” spiega Massimo Battaini, Energy Projects Senior Vice President di Prysmian Group.

