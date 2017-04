(Teleborsa) – A partire dal 21 aprile 2017, il gigante americano degli investimenti Blackrock ha in portafoglio il 5,103% di Prysmian, il produttore di cavi, in proprietà indiretta, a titolo di gestione non discrezionale del risparmio.

Lo si apprende dalle comunicazioni di Consob relative alle partecipazioni rilevanti.