Prysmian aggiorna i massimi storici poi frena

(Teleborsa) – Performance moderata per Prysmian, che scambia in Borsa con un vantaggio dello 0,18%, dopo aver fatto meglio in mattinata ed aver aggiornato i massimi storici.

Oggi è arrivato un miglioramento della valutazione da parte degli analisti di HSBC. Il broker conferma un Buy ed alza il target price a 33 euro. .

Tecnicamente, Prysmian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 28,76.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)