Protezionismo, Coeure vs Trump: “economicamente è un’idea sbagliata”

(Teleborsa) – Il protezionismo osannato da Donald Trump sembra non piacere troppo a Benoit Coeure. Secondo il componente del Comitato esecutivo della BCE “in questo momento il protezionismo è chiaramente una idea sbagliata”. “Viviamo in un mondo in cui ciò che conta per garantire la prosperità è la produttività, l’innovazione. Difficilmente si può pensare che un mondo in cui si chiudono le frontiere ai beni, ai capitali, alla circolazione delle persone sia favorevole all’innovazione. Quindi sì: economicamente è un’idea sbagliata”.

In ogni caso è ancora presto per dare giudizi sulle politiche della nuova amministrazione USA. Coeure è convinto che “in un mondo pieno di incertezze, quali che siano le politiche serve collaborazione internazionale. Quindi, quali che siano le idee di Trump auspichiamo che vengano analizzate e discusse in un quadro internazionale, in particolare a livello di G20”.

L’esponente della BCE ha poi specificato sul tapering che “è ancora un po’ presto” per parlarne.