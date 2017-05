Profondo rosso per Groupon (-13% al Nasdaq), trimestrale sotto attese

(Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Groupon, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,50% sui valori precedenti.

A pesare sul titolo sono le indicazioni giunte dal primo trimestre 2017 che si è chiuso con ricavi scesi del 3% a 673,6 milioni di dollari contro i 698,4 milioni di un anno prima. Il risultato è inferiore alle attese degli analisti che si attendevano un giro d’affari di 723,3 milioni. Nei primi tre mesi, la perdita è diminuita a 24,4 milioni dal rosso di 49,1 milioni del 2016.

Lo status tecnico di Groupon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,557 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 3,317. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,797.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)