Produzione industriale spinta da effetto Natale – Coldiretti 

(Teleborsa) – A spingere la produzione industriale, è l’alimentare che fa registrare un balzo record del 6% rispetto allo scorso anno grazie alle festività di Natale, con le spese a tavola che rappresentano la principale componente del budget delle famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati ISTAT sulla produzione dell’industria a dicembre 2016 che riguarda i prodotti arrivati sugli scaffali per le feste di fine anno.

Per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno sono stati spesi 4,4 miliardi di euro, il 2% in più dello scorso anno.

Coldiretti spiega che questo è stato record storico per il Made in Italy alimentare anche sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l’export di vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il periodo di Natale raggiunge i 3,2 miliardi di euro, in aumento del 3%, sulla base delle proiezioni Coldiretti relative al mese di dicembre 2016 su dati commercio estero dell’ISTAT. I risultati positivi ottenuti sul piano industriale – conclude la Coldiretti – devono ora trasferirsi alle imprese agricole con una adeguata remunerazione dei prodotti che in molti casi si trovano tuttora al di sotto dei costi di produzione.