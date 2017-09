Primo workshop per la dirigenza scolastica organizzato da Udir

(Teleborsa) – “Il 16 e 17 settembre a Palermo, Udir in collaborazione con Eurosofia, organizza il primo workshop pubblico sulle dirigenze scolastiche – a comunicarcelo è il presidente Marcello Pacifico in un’intervista – un workshop che ci vedrà impegnati per due giorni che saranno belli intensi. Più di 200 i dirigenti scolastici che hanno dato la loro adesione per partecipare da tutta Italia”.

“Si parlerà delle nuove regole sulla rendicontazione d’istituto a seguito dell’approvazione della legge 107 – fa sapere il presidente – si parlerà anche dei decreti delegati e quindi degli otto decreti attuativi della riforma. Altro tema sarà anche quello della sicurezza, visti anche i recenti episodi sismici. Parleremo quindi della responsabilità del datore di lavoro, della responsabilità dei lavoratori anche su questo tema delicato che riguarda la salute dei nostri alunni, parleremo di vaccini ma anche delle scuole collocate in zone a rischio, in piccole isole, nelle comunità montane e delle difficoltà che ogni giorno i dirigenti scolastici affrontano insieme al personale, per garantire il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.

Prosegue il presidente e fa sapere che i temi trattati saranno tanti altri, come gli stipendi o il FUN e del perché ancora oggi c’è una discriminazione che riguarda la dirigenza scolastica rispetto al resto della dirigenza del pubblico impiego, nonostante partano dallo stesso tabellare.

“Cercheremo di capire cosa si può fare per raggiungere la parità di trattamento tra i dirigenti nel pubblico impiego, soprattutto in virtù delle grandi responsabilità che si troveranno sempre di più ad affrontare”.