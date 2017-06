Prezzi dell’oro in caduta, focus sui tassi USA

(Teleborsa) – Le quotazioni di oro continuano a registrare segni negativi per la quinta seduta consecutiva, in attesa di notizie da Washington.

Ha preso il via oggi, 13 Giugno, la riunione di due giorni della Federal Reserve, che terminerà domani con l’annuncio sui tassi. La banca centrale statunitense, pubblicherà anche le previsioni su PIL, inflazione e mercato del lavoro, oltre a fornire tempistiche più appropriate per apportare cambiamenti alla sua politica monetaria.

Mentre gli addetti ai lavori si attendono un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base, il metallo prezioso scambia a 1.260,75 dollari l’oncia in calo dello 0,40%, poiché la politica di normalizzazione della Fed tende a rafforzare il dollaro e di conseguenza fa perdere appeal all’oro.