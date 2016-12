Prelios taglia le stime sui ricavi 2016

(Teleborsa) – Prelios stima che il fatturato della piattaforma di gestione e servizi, si attesterà quest’anno al di sotto del target inizialmente comunicato, ma comunque in miglioramento rispetto al 2015. Il giro d’affari è atteso a 75-80 milioni di euro.

La società intende valutare possibili operazioni di valorizzazione, anche attraverso partnership, per le attività in Germania e di fund management in Italia (Sgr).

Confermate, invece, le ultime stime per l’esercizio 2016 relativamente all’Ebit della piattaforma di gestione e servizi, atteso positivo tra 10 e 12 milioni, e al trend di riduzione dei costi centrali.

La società ha inoltre avviato le attività per la definizione del piano 2017-2019, che verrà finalizzato e presentato entro i primi mesi del 2017.