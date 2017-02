Prelios smentisce possibile vendita di società del Gruppo

(Teleborsa) – “Prelios conferma l’avvio di un percorso finalizzato a valutare possibili operazioni di valorizzazione, anche attraverso partnership, delle attività in Germania e di quelle di fund management in Italia (SGR). Quanto alla tipologia di operazioni, queste potranno essere valutate solo in esito al processo competitivo avviato e nulla, ad oggi, è stato definito”. E’ questa la precisazione che fa il gruppo riferendosi in particolare alla “indiscrezioni pubblicate oggi su Il Sole 24 Ore”.

Prelios smentisce invece le speculazioni sulla possibile vendita di altre società del Gruppo, e precisa che le eventuali operazioni nei settori sopra citati fanno parte di un processo di rafforzamento della società negli altri settori di business.

Intanto a Piazza Affari, il titolo di Prelios scivola dello 0,20%.