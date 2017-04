Prelios chiude il 2016 con risultati positivi. Ricevute offerte per possibili partnership

(Teleborsa) – Prelios ha annunciato i dati preliminari dle bilancio 2016, che chiude con un fatturato consolidato in crescita del 16% a 76,8 milioni di euro ed un EBIT consolidato poositivo per 4,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 0,8 milioni di euro del 2015.

Questi risultati confermano i target che Prelios aveva delineato e riflettono il processo di rilancio e riposizionamento avviato dalla società attiva nell’immobiliare. Il CdA ha poi fatto un primo esame dei target per l’esercizio 2017 (aumento fatturato e EBIT positivo), che verranno quantificati ed approvati nella riunione del 27 aprile prossimo.

Prelios ha fatto sapere anche di aver ha ricevuto nei giorni scorsi alcune non binding offers (offerte non vincolanti) relative a possibili partnership, per il tramite dell’advisor Mediobanca, aventi per oggetto le attività di fund management in Italia (Prelios Sgr).

Quanto all’analogo processo competitivo che Prelios ha avviato, volto a valutare la possibile cessione delle attività tedesche, la società dice di essere è in attesa di ricevere le non binding offers.

Nella seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione ha, infine, proceduto a cooptare Cesare Ferrero quale Amministratore, in sostituzione di Andrea Mangoni (già Amministratore non esecutivo e indipendente) che aveva in precedenza rassegnato le proprie dimissioni.