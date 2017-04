Prelios annuncia risultati 2016 in crescita a la riduzione del rosso

(Teleborsa) – Risultati 2016 in linea con la guidance per Prelios, che ha chiuso l’esercizio con una riduzione della perdita, redditività e ricavi in miglioramento ed una riduzione dell’indebitamento.

Il bilancio chiude con una perdita netta ridotta a 29,8 milioni di euro rispetto ai -44,5 milioni del 2015. Nel periodo ha registrato un incremento del 16% dei ricavi consolidati, passati da 66,4 milioni di euro a 76,8 milioni nell’esercizio 2016 ed un EBIT consolidato positivo per 4,1 milioni di euro rispetto al dato 2015 di -0,8 milioni di euro.

Miglioramento della posizione finanziaria netta di 178,4 milioni di euro da -184,9 milioni di euro a fine esercizio 2015 a -6,5 milioni al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Budget 2017, che prevede un target di fatturato consolidato uguale o maggiore rispetto al 2016 e un ROS consolidato maggiore a “mid single digit” (superiore al +5%).