Precariato, docente con diploma magistrale immessa in ruolo dal Tribunale e non dal MIUR

(Teleborsa) – E’ paradossale che a decidere per l’immissione in ruolo di un insegnante della scuola primaria debba essere il Tribunale e non il MIUR: è accaduto a Milano, dove una docente, iscritta all’Anief, nel 2014 ha promosso ricorso contro l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i docenti abilitati con diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002. La docente, su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato, aveva ottenuto definitivamente ragione con sentenza del Consiglio di Stato, peraltro passata in giudicato, cui il MIUR aveva anche dato esecuzione. Il tutto, però, senza permettergli l’accesso, come sarebbe stato legittimo, alla compilazione via internet della domanda per partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla Legge sulla “Buona Scuola” fasi B e C, attraverso le quali sono state immessi in ruolo oltre 56mila insegnanti precari.

La sentenzia evidenzia proprio come il MIUR abbia di fatto compiuto un vero e proprio illecito. Anief ricorda che, per i docenti destinatari di favorevole e definitiva sentenza del Consiglio di Stato, è ancora possibile aderire allo specifico ricorso.

Anche stavolta siamo riusciti a tutelare i diritti di questa categoria di docenti precari, per troppi anni ignorati dal MIUR ristabilendo il giusto diritto grazie anche alla professionalità dei nostri legali”, spiega Marcello Pacifico presidente Anief e segretario confederale Cisal. “Abbiamo quindi dimostrato che avevamo ragione a pretendere il loro inserimento nelle GaE: nella stessa situazione della docente con diploma magistrale, appena assunta a titolo definitivo, ci sono diverse migliaia di precari che difenderemo in Tribunale, ribadendo le medesime ragioni”.