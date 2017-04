Praet segue la linea Draghi: “Non è il momento di agire...

(Teleborsa) – Prematuro ipotizzare quando arriverà il momento di abbandonare gli stimoli monetari e smettere con gli acquisti di titoli di Stato perchè al momento non si profilano cambiamenti di linea della BCE. A parlare è Peter Praet, esponente del comitato esecutivo della BCE che si allinea alla posizione di Mario Draghi e difende le misure messe a punto finora dall’Eurotower”.

Praet, intervenendo a Francoforte alla Conferenza “The ECB and Its Watchers” organizzata dal Center for Financial Studies at Goethe University, assicura: “quando i dati, in particolare l’inflazione, andranno a valori coerenti con gli obiettivi della BCE” faremo quel che va fatto. Non ci sono dubbi su questo”. E non ci sono dubbi che non subiremo “pressioni o interferenze della politica”, ha dichiarato Praet che ha concluso: “gli acquisti di bond non sono per sempre”.