Povertà, Boeri sollecita intervento legislativo

(Teleborsa) – Non solo pensioni in focus per Tito Boeri. Il presidente dell’ INPS conferma l’urgenza di un intervento legislativo sulla povertà.

“Siamo usciti da questa crisi con un raddoppio della povertà nel Paese che è avvenuta tutta al di sotto dei 65 anni”, ha detto Boeri in occasione del suo intervento a Tuttopensioni 2017 convegno organizzato da Il Sole 24 Ore.

La ricetta del numero uno dell’INPS è una “rapida approvazione” della legge delega sulla materia che giace da due anni in Parlamento. “E’ stridente il contrasto tra la lentezza con cui si affronta il tema della povertà e l’immediatezza con cui si sono volute ridurre di 6 euro le pensioni per recuperare quanto dato in più di adeguamento all’inflazione nel 2014”, ha concluso Boeri