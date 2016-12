Poste Italiane potenzia il servizio pacchi nel periodo natalizio

(Teleborsa) – Pacchi, pacchetti, letterine di Natale intasano i centri di smistamento di Poste Italiane, alle prese con un periodo di duro lavoro: il Natale. L’azienda ha deciso quindi di potenziare la propria rete logistica per servire al meglio i clienti nel periodo delle festività, momento in cui cresce considerevolmente il mercato degli acquisti on line.

Per meglio fare fronte alla crescita dei volumi tipica del periodo prenatalizio, Poste Italiane ha adottato misure idonee a garantire la regolarità e la qualità del servizio di consegna.Sono pertanto prive di fondamento, e non trovano riscontro nei fatti, le indiscrezioni media che riferiscono di presunti rallentamenti e criticità.

E’ vero invece che l’attività di consegna dei pacchi sta proseguendo con regolarità. Inoltre, per migliorare il servizio verso i cittadini, nei grandi centri urbani, è stato potenziato l’orario di consegna estendendo il servizio alle ore pomeridiane dalle 14.00 alle 20.00.

Lo sviluppo dell’e-commerce e i conseguenti servizi di consegna potenziati sono parte centrale del piano industriale di Poste che prevede un forte sviluppo delle attività collegate al commercio elettronico al fine di valorizzare le strutture e le competenze distintive del gruppo a fronte di un declino strutturale della corrispondenza tradizionale.