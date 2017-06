Poste italiane in calo nel giorno dello stacco cedola

(Teleborsa) – Giorno di stacco di cedole a Piazza Affari.

Si muove al ribasso Poste Italiane che mostra una flessione di oltre 5 punti percentuali. La compagnia oggi stacca la cedola del dividendo ordinario di 39 centesimi per azione, equivalente all’80% dell’utile netto 2016 ed in crescita del 15% rispetto all’anno prima.

Allo stato attuale lo scenario di breve sul titolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,183 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,113. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,253.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)