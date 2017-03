Poste Italiane ancora giù sull’ipotesi di uscita dell’Ad Caio

(Teleborsa) – Seduta difficile per Poste Italiane, che sta accusando un calo dell’1,79% in Borsa, sui timori della mancata conferma dell’Ad Francesco Caio alla prossima assemblea in calendario ad aprile.

Negli ultimi giorni questa voce sta circolando insistentemente nelle sale operative e viene accolta con un certo malumore dagli operatori borsistici.

A rilanciare questo rumor oggi è stato il quotidiano La Repubblica, secondo cui il manager avrebbe perso il sostegno “politico” della maggioranza “renziana” del Pd. Fra le sue mancanze – scrive – vi sarebbe anche il flop dell’acquisto di Pioneer da Unicredit, che l’ha ceduta ad Amundi.

Secondo gli analisti la mancata riconferma di Cario sarebbe un segnale negativo per il mercato, che chiaramente spinge in questa direzione, mentre altri esperti sottolineano che una ipotesi siffatta metterebbe a rischio anche la cessione di un altro 30% da parte dello Stato.

La tendenza di breve di Poste Italiane è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,407 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,277. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,537.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)