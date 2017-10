Poste al fischio d’inizio con gli Azzurri. Sarà Top Sponsor

(Teleborsa) – Poste Italiane scende in campo a fianco degli Azzurri come Top sponsor della Nazionale Italiana di Calcio, fino al 2018, quando si disputerà il Campionato mondiale in Russia.

L’unione è stata presentata a Coverciano nell’evento al quale hanno partecipato l’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ed il Direttore Corporate Affairs, Giuseppe Lasco, insieme al Direttore Generale della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio) Michele Uva, affiancato dal CT della Nazionale, Gian Piero Ventura e dal Capitano degli Azzurri, Gigi Buffon.

“La sponsorizzazione della Nazionale Italiana offre visibilità ai valori che ispirano il nostro operato: dalla capacità di fare squadra alla lealtà nella competizione, dall’attaccamento ai colori al senso di appartenenza, che da sempre ci uniscono nell’obiettivo di formare eccellenze che siano motivo di orgoglio per tutti gli italiani”, ha affermato Del Fante.

“Vogliamo darvi tutta la nostra energia e l’energia che i 140 mila dipendenti di Poste mettono nel servire gli italiani nel recapito della posta e dei pacchi”, ha aggiunto il manager da Coverciano.

“Siamo onorati di coinvolgere un brand prestigioso come Poste Italiane”, commenta Michele Uva, Direttore Generale della FIGC, ricordando che vi sono molti elementi che accomunano le due realtà (prestigio, riconoscibilità, affidabilità, radicamento sul territorio).