Positive in avvio le borse europee. Vola Gima TT

(Teleborsa) – Avvio positivo, ma prudente, per le principali borse europee, ad eccezione della piazza di Madrid che risente delle tensioni per la situazione in Catalogna. Il presidente della regione ha aperto la porta ad una dichiarazione unilaterale d’indipendenza dalla Spagna dopo che il 90% dei votanti al referendum, svoltosi domenica, si è espresso per il divorzio da Madrid, nonostante la violenta repressione della polizia.

Sul fronte macroeconomico, è atteso in mattinata un aggiornamento sull’attività manifatturiera della Zona Euro.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 51,61 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a 167 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,15%.

Tra i listini europei piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,45%. Composta Londra, che cresce di un modesto +0,31%. Piatta Parigi, che tiene la parità. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,23%.

Buona la performance a Milano dei comparti Chimico (+4,14%), Tecnologico (+1,29%) e Beni personali e casalinghi (+0,54%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo UBI Banca (+2,60%) e BPER (+1,78%) entrambe promosse da Societe Generale. Tra le altre banche, bene inoltre Banco BPM (+1,43%

Tonica STMicroelectronics (+1,65%) ).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -0,75%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sogefi (+2,24%), Biesse (+1,63%), Banca Ifis (+1,45%) e Maire Tecnimont (+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras, che prosegue le contrattazioni a -1,59%, dopo che Barclays ha tagliato il giudizio a underweight, target 2,2 euro.

Debutto scoppiettante per Gima TT oggi alla prima sullo Star. Le azioni collocate in Borsa a 12,5 euro, stanno guadagnando oltre 18 punti percentuali a 14,95 euro.