Porto Trieste e Regione FVG al Transport Logistic di Monaco di Baviera

(Teleborsa) – Transport Logistic 2017 di Monaco di Baviera. La più grande Fiera internazionale di logistica e trasporti, che si svolge a cadenza biennale. La kermesse, che si concluderà venerdì 12 maggio, si sviluppa su undicimila metri quadrati suddivisi in nove padiglioni, registra un forte aumento di presenze nei comparti marittimo e ferroviario, e vede l’Italia terzo paese per numero di espositori, dopo Germania e Paesi Bassi.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è presente all’evento con gli operatori dello scalo giuliano. Sia all’interno dello stand della Regione Friuli Venezia Giulia, con un allestimento che ha valorizzato la vocazione ferroviaria del porto, declinata con l’hashtag #TriesteRailPort, sia all’interno dello stand coordinato da Assoporti, assieme alle altre Autorità di sistema portuale.

“Trieste è il porto naturale della Baviera e Transport Logistic è da sempre l’evento più importante nel nostro calendario fieristico – ha affermato il Presidente Assoporti, Zeno D’Agostino, al tempo stesso Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale – e rispetto a due anni fa, abbiamo fatto molti passi in avanti. Stiamo crescendo molto sui collegamenti ferroviari e i dati di traffico continuano a dimostrarlo: nel primo quadrimestre di quest’anno, nel porto di Trieste sono transitati più di 2600 treni con un +20% rispetto al periodo gennaio-aprile del 2016. Questi numeri uniti ai piani di sviluppo ed espansione dello scalo, sono un ottimo biglietto da visita per gli investitori e gli operatori stranieri che stiamo incontrando in questi giorni”.

La Fiera è anche l’occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti istituzionali tra le amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e del Land Baviera. Zeno D’Agostino e la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, hanno incontrato stamani mercoledì 10 maggio presso lo stand di MSC il ministro bavarese agli Affari federali, e progetti speciali, Marcel Huber. Tema focale dell’incontro il potenziamento del settore intermodale e il miglioramento della frequenza dei servizi ferroviari sulla direttrice Trieste-Baviera.

“Ad oggi abbiamo 5 coppie di treni a settimana su Monaco – ha commentato D’Agostino – e abbiamo bisogno di ulteriore capacità verso questa destinazione. Grazie al supporto della Regione, stiamo collaborando con la Baviera per trovare ulteriori possibilità di frequenza e ampliamento dei servizi. Trieste e il sistema logistico regionale possono fare molto lavorando in sinergia”.

Debora Serracchiani e Zeno D’Agostino hanno accolto presso lo stand regionale, il ministro bavarese dell’Interno, edilizia e trasporti, Joachim Hermann, che ha rimarcato l’importanza di incrementare i collegamenti via Trieste che consentono notevole risparmio di tempo, rispetto ai porti del Nord Europa, con importanti vantaggi anche dal punto di vista ambientale.

Numeroso l’elenco delle aziende e operatori presenti allo stand FVG, con il coordinamento dall’Azienda Speciale Aries della Camera di Commercio Venezia Giulia, segno che ormai il territorio regionale si configura come una piattaforma logistica unita e connessa: ASPT- ASTRA F.V.G., Consorzio ZIU – Porto Nogaro, Europa Multipurpose Terminals e Francesco Parisi, Frigomar, General Cargo Terminal, Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, Interporto di Cervignano del Friuli, Interporto di Trieste, NEST – Rete di Imprese, Porto di Monfalcone, Samer & Co. Shipping, Santandrea, SDAG, Alpe Adria, Terminal Frutta Trieste, Trieste Marine Terminal.

Per domani giovedì 11 maggio, presso lo stand di Assoporti è in programma una tavola rotonda dal titolo “Il nuovo corso della portualità italiana” cui parteciperà Zeno D’Agostino, in qualità di Presidente dell’Associazione, assieme ad altri presidenti e rappresentanti istituzionali del settore. Presso lo stand della Regione FVG, vi sarà poi un appuntamento di networking per i clienti, partner e istituzioni organizzato dagli operatori triestini.