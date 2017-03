Porto e interporto di Trieste sempre più integrati

(Teleborsa) – L’Authority giuliana continua a lavorare per la completa integrazione tra porto e interporto di Trieste. Consegnati alla società di logistica Alpe Adria da Autamarocchi, 15 trattori stradali trasformati in macchine operatrici per le operazioni di carico/scarico di semirimorchi ed altre unità di carico carrellate, in funzione dello shuttle ferroviario Ro-La che collega il Punto franco nuovo dello scalo giuliano all’interporto di Trieste (Fernetti).

Il servizio, operativo da novembre 2015, ha una frequenza giornaliera e viene impiegato per trasportare i semirimorchi movimentati in/out dalle navi Ro-Ro che attraccano a Trieste.

La Ro-La, vera e propria “autostrada viaggiante”, ha il grande vantaggio di permettere la combinazione del traffico stradale con quello ferroviario, attraverso l’utilizzo di un treno sul quale vengono trasportati camion completi.

L’utilizzo di questo servizio su tratta di breve distanza, rappresentato una soluzione altamente innovativa nel ramo dei trasporti intermodali e combinati, con notevoli vantaggi non solo logistici, ma anche ambientali.

“Implementazioni che sono piccoli passi per raggiungere grandi risultati – ha sottolineato Zeno D’Agostino, Presidente dell’AdSP (Autorità di Sitema Portuale del Mare Adriatico orientale) alla consegna dei nuovi mezzi – e la riduzione dei flussi di veicoli pesanti sulla viabilità urbana avrà innegabili benefici in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della sicurezza stradale. Toglieremo ogni anno più di 15 mila mezzi pesanti dalla strada”.

L’acquisizione delle 15 nuove motrici a supporto del servizio ferroviario che fa da navetta tra mare e Carso, è anche uno degli ultimi tasselli per la piena integrazione dello scalo giuliano con il suo interporto principale. Passo finale per il rilancio completo della struttura anche dal punto di vista economico. “E’ ormai prossima l’attivazione del Punto franco presso Fernetti”, ha precisato D’Agostino.