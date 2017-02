Porto di Piombino, il 16 febbraio riunione in Regione per esaminare accordo di programma

(Teleborsa) – Prevista per il 16 febbraio la riunione della Cabina di regia territoriale convocata dalla Regione Toscana per esaminare l’attuazione dell’accordo di programma per il porto di Piombino e per fare il punto sull’accordo quadro per l’area portuale. Alla riunione oltre ai membri della regione, parteciperanno anche anche il sindaco di Piombino e il presidente della Provincia di Livorno.

In focus le operazioni da attuare nell’area portuale per la messa in sicurezza e la bonifica, gli interventi per l’efficientamento energetico e miglioramento ambientale. Iniziative anche per il sostegno al reddito, la formazione e l’occupazione dei lavoratori.