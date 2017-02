Polizze in Campidoglio, Romeo assicura: “Nessun finanziamento politico”

(Teleborsa) – Si arricchisce di nuovi particolari la vicenda delle polizze assicurative che vedevano come beneficiaria il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Le polizze del valore di 33 mila euro erano state stipulate dall’ex capo della segreteria Salvatore Romeo. La vicenda che ha suscitato l’ennesimo polverone in Campidoglio è costata alla prima cittadina della capitale otto ore di interrogatorio presso il PM romani anche se la Raggi ha assicurato che era allo scuro di tutto.

Ed è proprio su queste polizze che Salvatore Romeo assicura: “erano forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative”, ha spiegato l ex capo della segreteria in un’intervista ad Agorà su Rai 3. Romeo smentisce la possibilità che le polizze fossero una forma di finanziamento politico: “Non c’è nessun indizio su questa cosa”.