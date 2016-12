Pneumatici fuori uso. CNA: la raccolta è al collasso

(Teleborsa) – La raccolta degli pneumatici fuori uso preoccupa la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, convinta che ormai la situazione sia “arrivata al limite del collasso”.

“Le carenze nel servizio di raccolta hanno un impatto negativo non solo sulle imprese ma soprattutto sull’ambiente. I magazzini di molti gommisti sono pieni e gli artigiani non possono continuare la propria attività. Chiediamo con forza che tutti i consorzi di riferimento raccolgano gli pneumatici fuori uso rapidamente e costantemente e che i quantitativi di raccolta previsti siano adeguati alle necessità degli operatori. La CNA ritiene necessario, inoltre, disporre di un luogo nel quale l’intera filiera possa confrontarsi per monitorare e condividere ipotesi e soluzioni mirate a eliminare a monte, o a risolvere a valle, i problemi del settore”.