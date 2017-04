PLT energia, entrato in esercizio l’impianto eolico da 22,55 MW

(Teleborsa) – E’ entrato in esercizio l’impianto eolico di Simeri Crichi (CZ) di potenza pari a 22,55 MW di PLT energia. Lo comunica la holding italiana di partecipazioni industriali operante nel mercato delle energie rinnovabili. L’investimento complessivo è stato di circa 40 milioni di euro e si stima porterà, a regime, ricavi annui ulteriori per oltre 4,7 milioni di euro con un incremento dell’EBITDA di circa 3,3 milioni di Euro.

L’impianto produrrà energia elettrica per oltre 55,2 GWh/anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 23.000 famiglie ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 25.000 tonnellate/anno di CO2

“Tramite la messa in esercizio di questo impianto, la capacità installata del Gruppo raggiunge i 74 MW. La crescita del Gruppo si consolida e l’ultimazione dell’impianto eolico di Tursi e Colobraro, di potenza pari a 60 MW, ci consentirà di raggiungere una capacità installata totale pari a 134 MW”, ha commentato Pierluigi Tortora, Amministratore Delegato di PLT energia.