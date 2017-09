Pirelli pronta a quotarsi nella prima metà di ottobre

(Teleborsa) – Pirelli potrebbe tornare a Piazza Affari nella prima metà del mese di ottobre, “compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni disposto da Borsa Italiana previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni ordinarie della società a seguito dell’offerta di vendita”.

In data odierna, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera.

L’intervallo di valorizzazione indicativo del prezzo dell’offerta globale di vendita è compreso tra un prezzo minimo di Euro 6,30 per azione ed un prezzo massimo vincolante di Euro 8,30 per azione (corrispondente ad un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo di Euro 6,3 miliardi e un massimo di Euro 8,3 miliardi).

L’Offerta di Vendita avrà ad oggetto un massimo di n. 350.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 35% del capitale sociale di Pirelli, di cui (i) una percentuale minima del 10% da destinare all’offerta pubblica, rivolta al pubblico indistinto in Italia e (ii) una percentuale massima del 90% da destinare al collocamento istituzionale riservato ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero.

Nell’ambito dell’Offerta Pubblica è previsto un lotto minimo di adesione pari a n. 500 azioni e un lotto minimo di adesione maggiorato pari a n. 5.000 azioni.

Intanto oggi il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, ha ribadito che la partecipazione in Pirelli non è strategica. “Il nostro piano di impresa prevede di non avere partecipazioni a lungo termine in aziende che non sono del nostro gruppo. Questo principio tuttavia si contempera con il principio del buon fine dell’investimento nostro e dei nostri clienti”, ha dichiarato il top manager.