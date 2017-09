Pirelli, prezzo finale IPO verso i 6,5 euro

(Teleborsa) – In attesa della quotazione a Piazza Affari del titolo Pirelli, in agenda per il 4 ottobre prossimo, giungono indiscrezioni sul prezzo finale dell’IPO.

Secondo i rumors che stanno circolando in queste ore il prezzo finale dovrebbe essere fissato sul livello minimo del range 6,5 – 6,7 euro (ristretta rispetto a 6,3-8,3 euro indicato in precedenza).

La chiusura del collocamento è fissata per domani 29 settembre.

La quotazione della società degli pneumatici è la più grande IPO europea del 2017, con il 40% della quota che finirà sul mercato.