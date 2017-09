Pirelli, l’IPO prenderà il via il 18 settembre

(Teleborsa) – Via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo alla quotazione a Piazza Affari delle azioni Pirelli. L’IPO prenderà il via lunedì 18 settembre, per concludersi il 28 settembre, salvo proroga o chiusura anticipata.

Proprio ieri, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera.

L’intervallo di valorizzazione indicativo del prezzo dell’offerta globale di vendita è compreso tra un prezzo minimo di Euro 6,30 per azione ed un prezzo massimo vincolante di Euro 8,30 per azione.

L’Offerta di Vendita avrà ad oggetto un massimo di n. 350.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 35% del capitale sociale di Pirelli. Previsto un lotto minimo di adesione pari a n. 500 azioni e un lotto minimo di adesione maggiorato pari a n. 5.000 azioni.