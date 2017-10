Piquadro si espande in Russia

(Teleborsa) – A circa un anno dal rilancio sul mercato russo dopo la riorganizzazione della distribuzione e l’acquisizione di tutti i monomarca nel Paese, Piquadro consolida l’importante crescita dell’ultimo anno con l’apertura di due nuove boutique, una a San Pietroburgo e la seconda a Voronezh, non lontano dal confine Ucraino.

I punti vendita – entrambi in franchising – sono all’interno di grandi shopping mall situati in centro città: il Galeria a San Pietroburgo e il Chizhov a Voronezh.

Il marchio bolognese di accessori tech-design per business traveller è presente da circa dieci anni in Russia. Proprio per capitalizzare i risultati raggiunti in questo mercato, l’azienda ha recentemente ridefinito la sua strategia distributiva con ingenti investimenti e dal 1° febbraio di quest’anno tutti i punti vendita ad insegna Piquadro di Mosca sono diventati di proprietà e sono gestiti direttamente.