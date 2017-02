Piquadro, fatturato in salita nei primi nove mesi dell’anno

(Teleborsa) – Nei primi nove mesi dell’anno, Piquadro ha registrato un fatturato consolidato di 51,2 milioni di euro in salita del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Brilla la performance del sito e-commerce, in crescita del 37,6% con vendite export che rappresentano il 39,3% del fatturato del sito e sono risultate in aumento del 34,1%.

Le vendite del canale Wholesale, che al 31 dicembre 2016 rappresentano il 58,9% del fatturato totale del Gruppo, sono risultate in diminuzione del 3,5%.

Migliora la Posizione Finanziaria Netta che risulta negativa e pari a circa 4,4 milioni di euro rispetto agli 11,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2015. La Posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31 dicembre 2016 include il pagamento di 1,675 milioni di euro relativo alla prima tranche del prezzo di acquisto dell’80% del capitale della società Il Ponte Pelletteria (ora The Bridge).

A Piazza Affari, Piquadro avanza dell’1,76%.