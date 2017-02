Piquadro, crescono i ricavi nei nove mesi

(Teleborsa) – Nei primi nove mesi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 i ricavi netti di vendita di Piquadro sono risultati pari a 51,2 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 49,8 milioni di euro. L’incremento del fatturato è stato determinato in particolare dal canale DOS.

“Il fatturato dei primi nove mesi conferma l’andamento positivo già rilevato nel corso dell’esercizio e il ruolo crescente del retail e dell’e-commerce nelle strategie di business”, afferma Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato di Piquadro. “Le vendite dei DOS hanno infatti registrato un incremento a doppia cifra, particolarmente sostenuto per lo shop on-line, contribuendo positivamente alla generazione di cassa, molto buona nel periodo nonostante il pagamento della prima tranche dell’operazione di acquisizione di The Bridge. Anche la significativa ripresa del fatturato nei mercati europei – primo fra tutti la Russia – è per noi un segnale importante sulla base del quale definire le future strategie di marketing, distribuzione e prodotto”.