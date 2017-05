(Teleborsa) – Pininfarina riduce il rosso nel primo trimestre 2017.

Il primi tre mesi dell’anno si chiudono con una perdita di 0,4 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 3,6 milioni dello stesso periodo del 2016. Il valore della produzione è in aumento del 18% a 18,6 milioni.

Tornano positivi l’EBITDA (0,9 mln) contro i -1,7 mln dello stesso periodo del 2016. Segno più anche per l’EBIT (+0,2 mln) dai -2,5 mln dello stesso trimestre 2016. La posizione finanziaria netta è negativa per 18,6 milioni rispetto ai -49,2 mln dello stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda le previsioni, Pininfarina stima un valore della produzione consolidato per l’esercizio in corso in aumento rispetto al dato 2016. Il risultato operativo dell’esercizio 2017 è previsto positivo. Anche la posizione finanziaria netta a fine 2017 è prevista in miglioramento a seguito della conclusione delle procedure di aumento del capitale della Pininfarina.