PIL, Confesercenti: rialzo sorprendente e positivo, ma siamo ancora sotto obiettivi Def

(Teleborsa) – Il dato odierno sui conti economici del primo trimestre di quest’anno è molto positivo. Il prodotto interno lordo italiano è cresciuto oltre le attese, con uno scarto sorprendente rispetto alle stime preliminari diffuse due settimane fa. “Purtroppo, però, la variazione acquisita del PIL sull’anno è ancora inchiodata allo 0,9%, al di sotto degli obiettivi programmatici contenuti nel Def (+1,1%): nei prossimi trimestri dovremo fare meglio”.

E’ il commento dell’Ufficio Economico Confesercenti alle stime definitive sui conti economici italiani nel primo trimestre 2017, diffusi oggi dall’Istat.

“Le rilevazioni Istat ci restituiscono comunque una fotografia che ispira qualche ottimismo. Complessivamente, la ripresa dell’economia sta accelerando anche da noi, seppure in misura minore rispetto a quanto avvenga negli altri principali paesi europei”.

La speranza, continua Confesercenti, è che “questo scatto inatteso non venga soffocato da un approccio troppo rigido nell’applicazione dei parametri di rientro dal deficit”. Occorre lasciare i soldi in tasca agli italiani: “l’inasprimento delle condizioni fiscali – che sia IVA o il ritorno dell’IMU prima casa – colpirebbe in primo luogo i consumi delle famiglie, che hanno dimostrato in questi anni di essere uno dei principali motori della ripartenza della nostra economia”.