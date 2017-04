Piazza Affari tonica in un’Europa cauta

(Teleborsa) – Partenza prudente per le principali borse europee, dove il tema dominante è la geopolitica. In focus sempre le prossime elezioni presidenziali francesi e il voto anticipato a Londra previsto per l’8 giugno. Nel Vecchio Continente si distingue, invece, la buona performance di Piazza Affari galvanizzata dai rialzi registrati in particolare dai titoli bancari.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,073. Attenzione sul fronte macro all’inflazione dell’Eurozona e alla bilancia commerciale di febbraio, mentre negli USA gli occhi sono puntati sull’indice settimanale di richieste mutui. Poco mosso

l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.284,5 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,45 dollari per barile.

Lo spread, si porta a 207 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,24%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un +0,18%. Debole Londra, -0,12% dopo lo scivolone della vigilia. Poco mosso il listino di Parigi, +0,01%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 19.584 punti.

Banche (+1,63%), Viaggi e intrattenimento (+1,51%) e Automotive (+1%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti Media (-1,92%), Telecomunicazioni (-1,44%) e Alimentare (-0,49%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza le banche con Unicredit, che mostra un fortissimo incremento del 2,18%. Buoni spunti anche su Intesa Sanpaolo, che mostra un ampio vantaggio dell’1,76%. Ben impostata UBI Banca, che vanta un +1,68%. Tonica BPER che evidenzia un bel vantaggio dell’1,40%.

In marcia Fiat Chrysler (+1,16%) grazie ai dati sulle immatricolazioni auto in Europa.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediaset, -3,73% il giorno dopo il verdetto dell’AgCom che ha dato un anno di tempo ai francesi di Vivendi per ridurre la sua partecipazione in Telecom Italia (-1,60%) o nel gruppo del Biscione.