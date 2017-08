Piazza Affari tiene sulla parità mentre aprono deboli le altre borse

(Teleborsa) – Piazza Affari tiene meglio delle altre Borse europee, in una seduta caratterizzata da una generale prudenza, per effetto del crescere delle tensioni geopolitiche fra USA e Corea del Nord. Oggi infatti anche i mercati asiatici hanno chiuso incerti per questo motivo.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,173. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22% grazie alla sua natura di bene rifugio, mentre si riduce di poco lo spread a 156 punti base (-2 punti base) ed il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2%.

Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,12%, tentenna Londra, con un calo dello 0,66%, andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,18%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul FTSE MIB.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+0,96%), Snam (+0,84%) ed ENI (+0,67%).

Fra i più forti ribassi, invece, si segnala Banca Generali con un -0,70%.

Giornata fiacca per Recordati, che archivia la seduta con un calo dello 0,56%.

Piccola perdita per Leonardo, che chiude con un -0,55%.

Tentenna Brembo, che cede lo 0,54%.