Piazza Affari svetta sull’Europa

(Teleborsa) – Continuano sulla strada dei guadagni i principali mercati europei. Piazza Affari svetta sul Vecchio Continente.

A sostenere il sentiment degli investitori ci ha pensato la BCE che ha alzato le stime di crescita dell’economia mentre oggi gli occhi sono tutti puntati sul Job Report statunitense, vero market mover della settimana.

Nello scenario borsistico europeo guadagno moderato per Francoforte che avanza dello 0,60%. Piccoli passi in avanti per Londra che segna un incremento marginale dello 0,45%. Giornata positiva per Parigi che sale di un frazionale +0,57%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,01% a 19.769 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso.Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,98%.

A trainare il principale listino milanese, le Banche (+3,36%).A seguire Costruzioni (+1,64%) e Chimico (+1,56%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 4,54%.

Su di giri Unicredit (+4,19%).

Acquisti a piene mani su BPER, che vanta un incremento del 3,22%.

Effervescente UBI Banca che mostra un progresso del 2,79%.

Le più forti vendite, invece, si abbattono su Leonardo che prosegue le contrattazioni a -0,84%.

Discesa per A2A che cede lo 0,45%.

In retromarcia Terna che perde lo 0,68%.