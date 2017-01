Piazza Affari svetta sugli Eurolistini. Brillano Generali e FCA

(Teleborsa) – Giornata positiva per la Borsa di Milano che svetta sui principali listini europei, grazie all’ottima performance di Generali

Mediobanca e FCA.

Sul valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,075. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 53,37 dollari per barile.

Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte che mostra un progresso dello 0,43%, piatta Londra, che tiene la parità. Senza spunti Parigi che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Piazza Affari archivia la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza dello 0,89% a 19.500 punti. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,86%. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%); sulla parità il FTSE Italia Star (+0,17%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Generali Assicurazioni, che mostra un fortissimo incremento dell’8,21% dopo essersi blindata in vista di un possibile assalto di Intesa SanPaolo.

Svetta anche la controllata Mediobanca, che segna un importante progresso del 5,58%.

Vola Fiat, con una marcata risalita del 5,91% grazie a Goldman Sachs. Oggi il numero uno di FCA, Sergio Marchionne è stato ricevuto da Trump alla Casa Bianca insieme ai numeri uno di Ford e General Motors.

Brilla Unicredit, con un forte incremento (+3,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intesa Sanpaolo che chiude le contrattazioni con un -4,42%.

Giornata fiacca per A2A, che mostra un calo dello 0,69%.