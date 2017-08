Piazza Affari svetta in cima all’Europa

(Teleborsa) – Tutte positive nel finale le principali Borse del Vecchio Continente dove svetta Piazza Affari che si conferma in pole position, grazie agli acquisti su FCA.

Fa bene anche Exor in scia alle indiscrezioni che si sono rincorse per tutta la giornata su FCA, dopo un articolo pubblicato lo scorso fine settimana da Automotive News.

Il sito specializzato ha rivelato un interesse di un’azienda cinese per la casa d’auto italo-americana. Non si parla di un semplice interesse, ma di una vera e propria offerta arrivata per il colosso guidato da Sergio Marchionne da parte del produttore cinese di SUB Great Wall Motor. Ad aiutare le borse europee, l’allentamento delle tensioni fra USA e Corea del Nord. Il nostro Listino è stato caratterizzato da scambi bassissimi in vista della festività del Ferragosto.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,48%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,37%.

In discesa lo spread, che retrocede a quota 160 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2%.

Tra i mercati del Vecchio Continente, bilancio, in luce Francoforte che archivia la giornata con un ampio progresso dell’1,26%, piccolo passo in avanti per Londra che mostra un progresso dello 0,60%, e andamento positivo per Parigi che avanza di un discreto +1,2%.

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra in chiusura un balzo dell’1,72%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,62% termina a quota 23.959 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+8,15%), su voci non confermate di interesse da parte di un’azienda cinese. La segue a ruota la controllante Exor (+4,20%), cassaforte della famiglia Agnelli. Corre Ferrari che mostra un rialzo del 3,04%.

In denaro UBI Banca a che sale del 3,23% .

Nessuna freccia rossa sul principale listino.

Fiacchi i titoli energetici, come ENI che sale dello 0,38% e Tenaris dello 0,34% in seguito al calo dei prezzi del greggio.