Piazza Affari si allinea al trend rialzista dell’Europa. Cresce l’attesa per la Fed

(Teleborsa) – Avvio di giornata al rialzo per la borsa di Milano e gli altri Eurolistini.

Gli investitori sono in attesa della due giorni della Federal Reserve, con la Banca centrale americana che domani 26 luglio, comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Dal fronte macro, c’è attesa per l’indice IFO tedesco mentre sempre in Germania i prezzi import si sono rivelati in calo a giugno. In Francia, prosegue il rallentamento dei prezzi alla produzione.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.256,1 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 46,58 dollari per barile, dopo che ieri l’Arabia saudita, il principale esportatore di petrolio a livello mondiale, ha deciso di ridurre ad agosto le esportazioni di greggio a 6,6 milioni di barili al giorno.

Tra i listini europei piatta Francoforte che tiene la parità. Piccoli passi in avanti per Londra che segna un incremento marginale dello 0,52%. Giornata moderatamente positiva per Parigi che sale di un frazionale +0,44%.

Il listino milanese mostra un frazionale guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,40%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando dello 0,38% .

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su STMicroelectronics, che registra un rialzo dell’1,12%.

Bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso dell’1,93%.

Buona performance per Luxottica, che cresce dell’1,64%, dopo che ieri 25 luglio, ha pubblicato conti in salita.

Sostenuta BPER, con un discreto guadagno dello 0,87%.

Le più forti vendite, invece, si abbattono su Saipem che avvia le contrattazioni a -0,88%, dopo aver chiuso il primo semestre in rosso.