Piazza Affari segue la scia ribassista dell’Europa

(Teleborsa) – Le principali borse europee sono ancora in calo a metà giornata. All’indomani della BCE che ha confermato la linea ultraccomodante, mentre ha avvertito che discuterà dell’aggiustamento del QE in autunno gli investitori si danno alle vendite. La giornata è priva di spunti economici. In agenda non sono previsti dati macro ne’ da questa che dall’altra parte dell’oceano.

Intanto, la BCE è sempre più ottimista sulla crescita economica, come ha rivelato l’Eurotower dopo aver consultato economisti di primarie istituzioni della UE che tuttavia hanno rivisto al ribasso le stime dell’inflazione.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Ieri, 20 luglio la moneta unica ha preso il volo risalendo sopra fino a 1,16 nei confronti del dollaro in scia alle parole del presidente della BCE, Mario Draghi. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,00% e continua a trattare a 46,45 dollari per barile.

Tra i listini europei in calo Francoforte che mostra una performance pari a -0,87%. Fa meglio Londra che con – 0,07% resiste alle vendite. In calo Parigi che evidenzia un decremento dello 0,65%. Sulla stessa linea la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che scivola dello 0,67%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Poste Italiane (+0,84%) e Snam (+0,56%).

I più forti ribassi, invece, si abbattono sul comparto bancario devastato dall’effetto Atlante dopo che Quaestio Capital Management SGR sta valutando l’ipotesi di liquidazione del Fondo Atlante I sulle banche venete.

Pessima performance per Fiat Chrysler, che registra un ribasso del 2,43%.

In caduta libera Atlantia, che affonda dell’1,78% dopo che si è fatta avanti ACS per una contro offerta su Abertis.