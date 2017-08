Piazza Affari segue la scia rialzista dell’Europa

(Teleborsa) – Le principali borse europee archiviano la prima giornata di agosto con gli indici in rialzo con Piazza Affari che segue l’onda degli acquisti. Negli USA, sostanzialmente stabile lo S&P-500.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.271,8 dollari l’oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 48,75 dollari al barile.

Sul fronte macroeconomico, il PIL dell’Eurozona aumenta nel secondo trimestre, mentre scivolano gli indici PMI sul manifatturiero.

Tra i listini europei passi in avanti per Francoforte che segna un incremento dell’1,10%. Sostenuta Londra con un discreto guadagno dello 0,70%. Giornata moderatamente positiva per Parigi che sale di un frazionale +0,65%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB che avanza dello 0,59%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferrari (+4,15%)mentre si sgonfia Fiat Chrysler (+0,29%) che, in attesa delle immatricolazioni di luglio in Italia, ha visto un calo delle vendite di FCA US.

Balzo di Italgas (+2,11%), Terna (+1,62%) ed Enel (+1,33%).

Rimane a galla Intesa Sanpaolo che oggi ha annunciato i conti semestrali.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tenaris, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%.

Affonda Ferragamo con un ribasso del 2,08%, dopo i risultati in calo.

In rosso Unipol, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,16%.

Negativa UBI Banca che scende dell’1,03%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Piaggio (+5,54%), Rai Way (+3,31%), Juventus (+2,70%) e El.En (+2,54%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Astaldi, che ha terminato le contrattazioni a -2,58%.