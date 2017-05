Piazza Affari, oggi pioggia di dividendi: 65 società staccano la cedola

(Teleborsa) – Giornata ricca a Piazza Affari, nel giorno dedicato agli stacchi delle cedole del dividendo: sono 65 le società che distribuiranno l’utile agli azionisti per un impatto sull’indice FTSE All Share di oltre il 2%.

La giornata di oggi è la più “pesante” dell’anno e qualche società distribuisce un dividendo straordinario (Alerion, Buzzi, Cairo, UBI Banca) o warrant gratuiti (Digital Magics).

Ecco l’elenco dei titoli che oggi staccano la cedola, in pagamento da mercoledì 24 maggio:

A2a Ordinario 0,0492 euro, Acsm-Agam Ordinario 0,05 euro, Alerion Straordinario 0,045 euro, Amplifon Ordinario 0,07 euro, Anima Holding Ordinario 0,25 euro, Atlantia Ordinario 0,53 euro, Azimut Ordinario 1 euro, Banca Generali Ordinario 1,07 euro, Basicnet Ordinario 0,06 euro, Bca Pop Sondrio Ordinario 0,06 euro, Be Ordinario 0,0148 euro, Bper Banca Ordinario 0,06 euro, Brembo Ordinario 1 euro, Brunello Cucinelli Ordinario 0,16 euro, Buzzi Unicem Straordinario 0,1 euro, Buzzi Unicem Rnc Straordinario 0,1 euro, Cairo Communication Straordinario 0,05 euro, Caltagirone Ordinario 0,06 euro, Campari Ordinario 0,045 euro, Campari Ordinario 0,045 euro, Cattolica Ass Ordinario 0,35 euro, Cementir Holding Ordinario 0,1 euro, Cir-Comp Ind Riunite Ordinario 0,038 euro, Diasorin Ordinario 0,8 euro, Ei Towers Ordinario 1,8 euro, Elettra Investimenti Ordinario 0,25 euro, Enav Ordinario 0,176 euro, Enervit Ordinario 0,08 euro, Eprice Ordinario 0,13 euro, Erg Ordinario 0,5 euro, Fila Ordinario 0,09 euro, First Capital Ordinario 0,042 euro, First Capital Ordinario 0,42 euro, Generali Ass Ordinario 0,8 euro, Geox Ordinario 0,02 euro,

I.M.A Ordinario 1,6 euro, Igd Ordinario 0,045 euro, Intesa Sanpaolo Ordinario 0,178 euro, Intesa Sanpaolo Rsp Ordinario 0,189 euro, Inwit Ordinario 0,147 euro, Irce Ordinario 0,03 euro, Italgas Ordinario 0,2 euro, Leonardo Ordinario 0,14 euro, Luxottica Group Ordinario 0,92 euro, Marr Ordinario 0,7 euro, Masi Agricola Ordinario 0,09 euro, Moncler Ordinario 0,18 euro, Panariagroup Ordinario 0,07 euro, Parmalat Ordinario 0,015 euro, Rai Way Ordinario 0,1537 euro, Ratti Ordinario 0,1 euro, Salini Impregilo Ordinario 0,053 euro, Salini Impregilo Rsp Ordinario 0,26 euro, Salvatore Ferragamo Ordinario 0,46 euro, Saras Ordinario 0,1 euro, Sias Ordinario 0,18 euro, Snam Ordinario 0,21 euro, Sol Ordinario 0,15 euro, Tenaris Ordinario 0,28 dollari, Tod’s Ordinario 1,7 euro, Triboo Ordinario 0,075 euro, Ubi Banca Straordinario 0,11 euro, Unipol Ordinario 0,18 euro, Unipolsai Ordinario 0,125 euro, Vianini Ordinario 0,05 euro.