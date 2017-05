Piazza Affari in rosso insieme agli Eurolistini

(Teleborsa) – Si conclude in rosso la giornata di Piazza Affari e delle altre principali Borse europee, che dopo aver mostrato un po’ di volatilità, hanno scelto la via del ribasso. I mercati non gioiscono dopo l’esito delle elezioni francesi. Un risultato che non provoca alcun entusiasmo visto che era stato festeggiato al primo turno e in più i sondaggi davano già Macron in netto vantaggio.

Sul fronte macro, il dato positivo degli ordini all’industria della Germania non è riuscito ad imprimere una tendenza positiva, così come quello sull’indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori dell’Eurozona.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. L’Oro si mostra sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,54%.

Tra le principali Borse europee in lieve calo Francoforte che mostra un modesto ribasso dello 0,18%. Resta vicino alla parità Londra (+0,05%). Seduta negativa per Parigi che chiude gli scambi con una perdita dello 0,91%. A Milano, il FTSE MIB archivia la giornata sotto la parità con uno scarto percentuale dello 0,26%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione chiude su di giri Azimut che mostra un guadagno dell’1,87%, complice anche l’aspirazione di crescita in Australia citata stamattina dall’AD. Inoltre, ad aprile ha registrato una raccolta positiva per 280 milioni di euro.

In territorio positivo Mediaset che mostra un incremento dell’1,35%.

Tonica Leonardo che registra una plusvalenza dello 0,85%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moncler, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.

In un settore del lusso piuttosto sacrificato ribassi a due cifre per Tod’s (-10,96%) che ha deluso con i dati delle vendite.